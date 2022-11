Jovens são presos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Boa Vista

Nesta segunda-feira (14), durante a realização de operação na rua Francisco de Freitas, no bairro Boa Vista, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

As equipes policiais visualizaram um indivíduo saindo de uma residência em atitude suspeita. Ao ver a guarnição, o suspeito descartou algo no chão. As equipes policiais abordaram o suspeito, de 19 anos, e foi verificado no local, que o objeto descartado se tratava de uma pedra de crack.

Após verificação na residência em que o suspeito havia saído, foram abordados dois indivíduos, sendo um de 26 anos e o outro de 29 anos. Com eles a PM localizou uma bucha de maconha, sendo alegado pelos mesmos que são usuários de drogas.

Após buscas, foram localizados ainda uma balança digital e várias pedras de crack pesando cerca de 110 gramas, vindo os abordados a alegarem que a droga seria do acusado de 19 anos. O suspeito, abordado inicialmente, confirmou que a droga pertencia a ele. A PM deu voz de prisão ao jovem (19 anos) por tráfico de drogas e aos outros indivíduos por uso de entorpecentes.

Eles foram encaminhados ao delegado de plantão, juntamente com os materiais apreendidos.