Júri Simulado é realizado no Uniaraxá

Na última quarta (12), o Tribunal do Júri do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) foi palco do julgamento de um caso de assassinato, ocorrido em Coromandel/MG, em que um homem era suspeito de matar a esposa. Embora tenha sido inspirado em um caso real, o Júri foi fictício e organizado, especialmente, para os alunos do Curso de Direito do Uniaraxá.

Preparado pelo Professor Wisley Cill-Farney Martins Soares Sucupira, o evento envolveu alunos do 7º e 9º Período; e, os convidados especiais, Exmo Juiz de Direito da Comarca de Ibiá Dr. José Alexandre Marson Guidi; o Advogado Criminal Dr. Walter Lucio de Lima; e, o Perito da Polícia Civil de Araxá Walison Duarte.

O 7º Período foi o responsável pela acusação; enquanto o 9º Período cuidou da defesa. Alexandre Gusmão de Carvalho, aluno do 9º Período, atuou como Advogado de Defesa, junto ao colega Augusto Ferreira Montandon. Ele define a experiência como inspiradora, “que extrapolou a aula expositiva dialogada e nos colocou frente à realidade e frente à emoção de um Júri real”. Acrescentou, ainda, que o Júri produziu, nos alunos, um choque de realidade acerca da importância da Advocacia, para a realização da Justiça.

O objetivo do Júri era, de acordo com o Professor e Coordenador do Curso de Direito, Bruno Barbosa, dar a oportunidade aos alunos de presenciarem o julgamento, como uma aula prática de Direito Penal, Processo Penal e Medicina Legal; bem como exercitar técnicas de defesa, acusação e julgamento.

Participação em Congresso

No final de semana que antecipou o Júri, o Professor e Coordenador do Curso de Direito, Bruno Barbosa, representou o Uniaraxá no XII Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), realizado nos dias 06, 07 e 08 de junho, em Belo Horizonte/MG.

O evento reuniu lideranças, especialistas e autoridades para debater desafios e soluções para o Setor Educacional de Ensino Superior Particular. Com o tema “Educação Superior: Inovação e diversidade na construção de um Brasil plural”, foi discutido, entre outros assuntos, a Diversidade no Contexto da Educação; a Internacionalização como Porta de Entrada da Diversidade; Gamificação, Marketing Digital e Design Thinking: o Futuro (breve) da Educação; e, o Financiamento de Estudantes Universitários.