Kombi carregada de cultura levará música instrumental às escolas de Araxá

Imagine uma Kombi toda colorida e a serviço da educação e da cultura. Sobre quatro rodas, um grupo de músicos de Araxá vai circular pelas escolas da cidade proporcionando experiências inesquecíveis a estudantes da rede pública. É o projeto “Música Semeando Conhecimentos” que começa a partir de agosto e promete movimentar a cidade.



Segundo o idealizador, Tiago Martins, a intenção é colaborar com a formação musical de crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Araxá, além de promover a formação de plateia para a música instrumental. “Vamos mostrar um som de maneira palpável, apresentar estilos e segmentos musicais que muitas crianças e adolescentes não têm acesso. Caminhando no universo da música como produtor e educador musical percebi que muitas só precisam de oportunidade, só precisam que a música chegue até elas para que possa haver uma transformação”, diz Tiago.



A ação é realizada pelo grupo araxaense Tiago Martins Quarteto por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e tem o patrocínio da CBMM. Os músicos vão percorrer na etapa inicial 20 escolas da rede pública nas zonas urbana e rural de Araxá. “Vamos fazer o que chamamos de workshow. A intenção é falar de música e, ao mesmo tempo, tocar, mostrar alguns instrumentos e, para aproximar ainda mais, vamos contar com a participação do público em alguns momentos”, adianta.



Workshop

O projeto será encerrado com um workshop sobre consciência rítmica, aberto à comunidade. “Os participantes irão sair do curso com uma audição analítica bem clara. Os instrutores vão trabalhar temas como pulsação, ciclos rítmicos, contagens musicais, improvisação, prática de conjunto, escrita e composição, dentre outras habilidades. A percussão corporal é um dos pilares do workshop, mostrando essa música de dentro para fora”, explica Tiago.

O workshop será realizado no dia 21 de agosto a partir de 10h no Parque do Cristo. A entrada é gratuita.



Tiago Martins Quarteto

O grupo Tiago Martins Quarteto é uma referência quando o assunto é a música brasileira e o Jazz Fusion. Composto por Tiago Martins, Jack Will, Erasmo Valeriano e Leo Santana; reflete a força dos talentos individuais formando um conjunto que externa grande conhecimento técnico e dons incríveis já aplaudidos pelos quatro cantos do país.



Formação:

Tiago Martins

Guitarrista, violonista, professor e produtor, Tiago Martins é músico profissional desde os 17 anos e especializou-se no IG&T em Campinas (SP). É diretor da Nota Certa Escola de Música em Araxá e professor de guitarra desde 2008. Já se apresentou em grandes eventos como o Pixinga Bass Festival e tocou ao lado de nomes como Toninho Horta, Danilo Caymmi, Ney Conceição, Robertinho Silva, Eduardo Machado, Edu Ardanuy, Aquiles Faneco, André Nieri, Carlos Balla, Artur Maia, Dino Rangel Big Band, Ludy Rocha, Germano Soraggi, Emílio e Eduardo e Thaeme e Thiago. Em 2021 Tiago Martins foi o vencedor do concurso de Jazz e Blues de Tiradentes (MG), sendo uma das atrações do evento neste ano. São 23 anos ininterruptos de amor à música.



Jack Will

Jack Will é um músico uberlandense com fortes raízes afro-mineiras. Baterista e percussionista com graduação em Música pela UFU, atua profissionalmente há 18 anos em shows, gravações e aulas. Já tocou com vários músicos em diversos estados do Brasil e também em alguns países da Europa. Em 2022 vai lançar o seu primeiro álbum autoral celebrando a arte da música instrumental.



Erasmo Valeriano

Erasmo Valeriano é baixista e violonista. Atua profissionalmente há 17 anos em shows, gravações e aulas. Fez parte do corpo docente do curso técnico da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, onde lecionou Harmonia, Percepção e Violão em Conjunto. Tocou com diversos artistas da cidade de Araxá e região, em várias cidades e estados brasileiros. Atualmente integra o Bejazz, grupo que existe há mais de quarenta anos na cidade.



Le Santana

Le Santana é multi-instrumentista, compositor, arranjador e professor de música. Atua majoritariamente como pianista e arranjador em shows e gravações de música instrumental e MPB. Sua abordagem compreende conexões entre a musicalidade dos regionalismos brasileiros e o seu piano jazzístico. Lançou em 2021 o seu primeiro álbum (Pytã) com 11 canções autorais. Atua em diversos segmentos de educação musical como musicalização, técnica em piano popular do básico ao avançado, harmonia, arranjo e improvisação. Atuou também em produções, bandas de variados gêneros, acompanhou dezenas de artistas em shows e gravações e há cinco anos idealizou o Canal João Bemol, no Youtube, que conta com mais de 200 vídeos, 27 mil seguidores e aproximadamente 1 milhão e meio de visualizações.

Serviço:

Projeto “Música Semeando Conhecimentos”

Atividades nas escolas: de 1 a 12/08

Workshop Consciência Rítmica: dia 21/08, 10h – Parque do Cristo

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público