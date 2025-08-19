Laboratório Municipal de Araxá exames do SUS com resultado rápido e atendimento sem agendamento

Exame sem burocracia, resultado em até três dias úteis e tudo gratuito pelo SUS: é assim que o Laboratório Municipal de Araxá fortalece a saúde pública, apoiando diagnósticos e tratamentos em toda a rede. A unidade realiza desde exames de rotina a análises específicas, dando suporte a médicos e equipes em diferentes níveis de atenção.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As coletas são realizadas das 7h às 9h e a liberação de resultados começa após as 10h. Em média, 40 pacientes são atendidos por dia — cerca de 820 por mês —, o que representa mais de 8 mil exames processados mensalmente.

Entre os principais procedimentos ofertados estão hemograma, glicose, colesterol, triglicérides, exames de urina e fezes. A unidade também realiza exames hormonais, como TSH, T4L e PSA. A maior demanda vem da Atenção Básica, mas o laboratório atende toda a rede SUS: atenção especializada, CAPS, CTA, CEREST e pacientes em tratamento referenciado em Uberaba e Barretos.

O acesso é simples e não exige agendamento prévio: a retirada de senha é por ordem de chegada, sem limite diário. Para o atendimento, basta apresentar documento com foto, Cartão do SUS e solicitação médica. O prazo máximo para entrega dos resultados é de três dias úteis, com parte dos laudos disponíveis on-line.

A equipe é formada por 11 servidores — biomédicos, biólogo, técnicos de laboratório e de enfermagem, além de auxiliares administrativos e de serviços gerais — garantindo o funcionamento contínuo e a qualidade dos serviços. O Laboratório Municipal fica na Rua Calimério Guimarães, 850, Centro.

Segundo a biomédica responsável, Rafaela Junia, a unidade representa um avanço no acesso da população aos serviços de saúde. “Nosso trabalho é oferecer exames com qualidade e agilidade, garantindo apoio essencial às unidades de saúde e, principalmente, ao paciente. O laboratório é uma ferramenta indispensável no cuidado com a vida”, destaca.