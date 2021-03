Lançado guia de vacinação contra a covid-19 para pacientes oncológicos

A Fundação do Câncer lançou hoje (18) em seu site o Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19 para Pacientes Oncológicos. O diretor executivo da instituição, Luiz Augusto Maltoni, explicou que o guia é um compilado de perguntas e respostas frequentes, ouvidas ao longo do período da pandemia de diversas fontes: “A gente procurou trazer em uma leitura objetiva, rápida e fácil para poder ajudar um pouco os pacientes e famílias em relação à questão de vacinação”.

O documento reforça que pacientes oncológicos devem sim tomar a vacina contra a covid-19. Maltoni também destacou a importância de que esse público mantenha o tratamento e o acompanhamento pela equipe médica.

Para Mônica Sacramento, paciente de câncer de mama já tratado que ainda faz uso de medicação, a ideia é boa: “tenho dúvidas sim, e além de consultar meus médicos vou acessar e ler. Acho que a iniciativa ajuda a acalmar e orientar as pessoas”.

O diretor da fundação lembra que o câncer é um fator de risco para a covid-19 e que, a depender do estágio do tratamento, o paciente pode estar com a imunidade baixa. Daí a importância do acompanhamento médico periódico. Segundo Maltoni, idealmente, pacientes que ainda não iniciaram o tratamento, devem ser imunizados antes desse processo.

Como nenhum imunizante contra a covid-19 foi testado no público infantil, não há indicação para vacinar crianças com câncer. “Todos os trabalhos, todas as teses, foram feitas para a população adulta. Então, não há recomendação ainda, devido à inexistência de trabalho atestando a eficácia da vacina para a criança”, disse Maltoni.

Na medida em que novas dúvidas e questionamentos surjam, o Guia Rápido de Vacinação contra a Covid-19 para Pacientes Oncológicos será ampliado. “A ideia é que o guia se torne uma coisa dinâmica e de interação para poder atender e ajudar, o máximo possível, a tirar dúvidas dos pacientes com câncer e seus familiares”.