Lançamento do Prêmio Gestão Escolar 2020 acontece nesta terça

Uma live com o escritor e especialista em desenvolvimento das competências de liderança organizacional, educacional e pessoal, Eduardo Shinyashiki, marca o lançamento do Prêmio de Gestão Escolar 2020. É nesta terça-feira (16), a partir das 16h30, com transmissão pelo canal do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) no Youtube e no Facebook. O Consed promove a iniciativa em conjunto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

De acordo com a coordenadora do PGE e secretária de Educação do Tocantins, Adriana Aguiar, a suspensão das aulas presenciais nas escolas provocou uma mudança importante no formato do prêmio e esta será a principal novidade da edição deste ano. Em 2020, a iniciativa vai reconhecer práticas exitosas das escolas que, no momento de afastamento social, conseguiram encontrar soluções para o enfrentamento das dificuldades impostas pela pandemia.

“Este ano o Prêmio Gestão Escolar vai buscar, sobretudo, proporcionar um processo de diálogo diferente para compreender as práticas, das mais diversas possíveis. Queremos ampliar a participação dos municípios nesta edição. Vamos aproveitar também para trabalhar em regime de colaboração com os estados, olhar e compreender a realidade da gestão, a complexidade e as soluções encontradas”, acredita o presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de Educação de Sud Mennucci (SP).

Os detalhes da edição apenas serão anunciados no lançamento, mas o diretor e chefe da representação da OEI no Brasil, Raphael Callou, adianta outra novidade: “Pela primeira vez o prêmio também vai contemplar o professor e a equipe escolar. Para a OEI, a iniciativa representa o reconhecimento da união de esforços para superar os desafios que a situação atual impõe ao considerar, além do gestor, os atores que estão na ponta do processo de ensino e aprendizagem”.

O prêmio

Realizado desde 1998, o Prêmio Gestão Escolar contempla projetos eficientes e inovadores de gestão na Educação Básica da rede pública de todo o país. Nessas duas décadas, cerca de 40 mil inscrições de escolas foram registradas e mais de oito milhões de estudantes foram beneficiados com os projetos implantados pelos diretores inscritos.