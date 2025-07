LDO 2026: Vereadores analisam projeto e aprovam pedido de vistas

O Legislativo araxaense se reuniu na tarde desta quinta-feira (10) para a realização de uma reunião extraordinária com o objetivo de apreciar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2026 (Projeto de Lei nº 64/2025). A LDO é uma das principais legislações que definem o destino dos recursos públicos a curto prazo, determinando as ações para o ano seguinte com base no orçamento do ano anterior.

A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável por estudar e elaborar parecer sobre o projeto, é composta pelos vereadores Marciony Sucesso (presidente), Jairinho Borges (relator) e Alexandre Irmãos Paula (membro).

No início da sessão, o vereador Jairinho Borges fez a leitura do relatório com as considerações da comissão, esclareceu as funções da Lei e informou que foram apresentadas 13 emendas ao projeto, sendo 7 aditivas, 3 supressivas, 2 modificativas e 1 redacional.

Com o objetivo de analisar a proposição com mais profundidade, o vereador Roberto do Sindicato solicitou vistas ao projeto. O pedido foi colocado em votação no plenário e aprovado por 8 votos a 7. Seguindo os trâmites legais, o pedido de vistas irá adiar temporariamente a votação. Segundo o Regimento Interno da Casa, o solicitante terá até 8 dias para devolver o projeto.