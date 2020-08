Live “Super Heróis – O Retorno” já tem nova data para acontecer; juntos e mais fortes

Quem achou que Super Herói se esconde ou tem medo de enfrentar os desafios que aparecem na frente deles, se enganou! A Super Liga Poderosa está pronta, e quase na velocidade do Flash, anuncia, junto do Grupo Musicarte e o Canal Deu Na Telha, que vai ter live sim.

Os Super Heróis recuperaram as Joias do Infinito, e agora, estão prontos para comemorar essa vitória e retornar ao palco para divertir que estiver em casa e arrecadar muito mais doações para as crianças de Araxá. A Live Super Heróis – O Retorno tem data para acontecer: vai ser no dia 14 de agosto, uma sexta-feira, a partir de 19h.

A transmissão vai ser pelo Canal www.youtube.com/DeuNaTelhaHumor. Como na primeira live, o objetivo deste novo show virtual são crianças da cidade. Guloseimas como refrigerantes, iogurtes, salgadinhos, pipoca, balas, pirulitos, bolachas, leite, biscoitos e agasalhos, por exemplo, poderão ser doadas. Essas doações serão feitas através de contato via WhatsApp, em número específico, divulgado durante a transmissão. Depois, todas essas doações serão devidamente distribuídas pela equipe de produção.

No palco, um repertório maior, mais animado e voltado ao público infantil com os Super Artistas do Grupo Musicarte. Vai ter música animada que promete ainda animar papais, mamães, vovôs, vovós, tios, tias e toda a família que ficar ligada. E na intervenção e apresentação, o Palhaço Prixota e Retardilson movimentam na frente e atrás das câmeras.

Vale ressaltar ainda, que no Instagram @DeuNaTelhaHumor, tem um sorteio super legal para premiar quem estiver assistindo a live e seguir todas as regras. Procure a foto oficial, leia o regulamento e saiba como participar.

Serviço

Evento: Live Super Heróis – O Retorno

Data: 14/08/2020

Horário: 19h

Local: Canal Deu Na Telha – www.youtube.com/DeuNaTelhaHumor

Facebook: @DeuNaTelhaHumor

Instagram: @DeuNaTelhaHumor