Livro de crônicas marca a estreia do escritor Eduardo Lusvarghi

Lembranças, afetos e silêncios se unem em Fragmentos, primeiro livro do escritor mineiro Eduardo Lusvarghi. O lançamento em Araxá acontece no dia 18 de setembro, às 19h, na Biblioteca Municipal Viriato Corrêa.

Com olhar atento e inspirado em suas experiências de vida, Eduardo convida o leitor a refletir sobre a simplicidade do cotidiano e a força da memória. “Os textos são fragmentos da minha história, do que senti, vivi e aprendi. Ficaram gravados em mim e, em algum momento, transbordaram para o papel em branco”, comenta o autor.

Eduardo carrega a fé da mãe, a resiliência e o amor pelos livros herdados do pai. Suas crônicas nasceram em momentos de silêncio, recordações insistentes e emoções guardadas. “Resolvi publicá-las como quem tenta juntar os cacos, não para reconstruir o que passou, mas para dar forma nova ao que ainda pulsa dentro de mim”, completa. Cada capítulo é acompanhado por ilustrações que traduzem a proposta dos textos.

Professor e químico, Eduardo é natural de Andradas, no Sul de Minas, onde atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico e diretor do campus da Unipac. Reside em Araxá há 13 anos e, junto aos irmãos Evandro e Ney, atua na Santa Clara Louças Sanitárias, no Distrito Industrial. Seu trabalho na cidade foi reconhecido pela Câmara Municipal de Araxá, que lhe concedeu a medalha Dom José Gaspar.

O lançamento tem apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Biblioteca Municipal Viriato Corrêa. Parte da renda obtida com a venda do livro será destinada à Apae de Araxá.

Serviço

Lançamento do livro Fragmentos

📅 Data: 18 de setembro (quinta-feira), às 19h

📍 Local: Biblioteca Municipal Viriato Corrêa

📌 Endereço: avenida Getúlio Vargas, 810 – Centro – Araxá