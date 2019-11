Luiz Humberto França no Sempre Um Papo

O escritor Luiz Humberto França, novo membro da Academia Araxaense de Letras, é o convidado do Sempre um Papo no dia 23 de novembro em Araxá. O projeto é focado no incentivo ao hábito da leitura, há 33 anos. No evento, o autor vai lançar seu mais recente livro “Araxá em Detalhes- Um Novo Olhar (Editora Gulliver). Com textos, fotografias e a colaboração de vários escritores, a obra se propõe a despertar nos araxaenses uma forma diferente de ver a cidade. O desafio é: será que você conhece mesmo o lugar onde vive? Propondo uma pausa na correria da vida moderna para apreciar e valorizar a arquitetura, as artes, a natureza e aves dessa paisagem mineira.

O encontro será no dia 26 de novembro, terça-feira, às 19h30, no Museu Calmon Barreto, no centro de Araxá, com entrada gratuita. O bate-papo será mediado pelo jornalista e repórter da TV Integração, César Campos. O livro será distribuído gratuitamente no dia do lançamento.

“O livro é um verdadeiro almanaque com a participação de vários fotógrafos e escritores contribuindo com a visão deles. E o resultado é uma Araxá que você nunca viu”, comenta França.

Divididos em 13 capítulos a obra retrata os casarões, patrimônios históricos, praças, aves e natureza, pontos turísticos, cultura, doces e artesanatos e ainda abre espaço para conhecer a visão de quem visita à cidade.

Luiz Humberto França é natural de Araxá, comunicólogo pela Universidade de Uberaba, com MBA pela Universidade de Franca e especialização em literatura pela Universidade do Livro, da UNESP e pela Escola do Livro, da Câmara Brasileira do Livro.

É escritor com três obras publicadas: Telejornalismo no Interior, que foi tema de palestras em sete universidades do interior de Minas, Araxá 150 anos e O Colecionador de Histórias. Atua como mediador no projeto Sempre um Papo e é um dos curadores do FliAraxá.

Tem 30 anos de jornalismo e neste período conquistou importantes prêmios entre eles: Melhores do Ano, pela Associação de Imprensa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Prêmio Nacional Embratel, finalista na categoria cultura e ainda Medalhas Dom José Gaspar, outorgada pela Câmara de Vereadores de Araxá e Calmon Barreto, pelo Governo de Minas. Atualmente é repórter e apresentador da Rádio Jovem Pan Araxá.

Sempre Um Papo



Criado em 1986, pelo jornalista e escritor Afonso Borges, o “Sempre Um Papo” é reconhecido como um dos programas culturais de maior credibilidade do País. Em sua história, já ultrapassou os limites de Belo Horizonte e chegou a 30 cidades, em oito estados da Federação, além do Distrito Federal, tendo sido realizado também em Madri, na Espanha. O Sempre Um Papo consiste na realização de encontros entre grandes nomes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público, ao vivo, em auditórios e teatros. O formato é simples. Um mediador conversa, informalmente, com o convidado e o público participa com perguntas. Desde a fundação, aconteceram mais de 4,5 mil eventos, que reuniram um público superior a 1,5 milhão de pessoas. O know-how de realização dos eventos é replicado a qualquer parte do País.

Nesta edição terá o patrocínio da CBMM e Rio Branco Combustíveis com apoio cultural da Fundação Calmon Barreto e Prefeitura de Araxá.

Sempre Um Papo com Luiz Humberto França

Dia 26 de novembro, terça-feira, às 19h30, no Museu Calmon Barreto, Centro/Araxá

Informações: www.sempreumpapo.com.br – Fone: 31 3261-1501