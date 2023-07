Mais de 13 mil alunos da Rede Municipal voltam às aulas nesta segunda

Após 15 dias de recesso escolar, mais de 13 mil alunos da Rede Municipal retornam às aulas nesta segunda-feira (31). São 64 unidades (creches, escolas e anexos) que ofertam Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, explica que a retomada das atividades escolares é uma grande conquista para a comunidade educacional e reafirma o compromisso com a formação de cidadãos.

“Além do aprendizado acadêmico, o ambiente escolar proporciona experiências enriquecedoras. Todo início de semestre é também um ciclo novo para a vida escolar dos alunos. Nossas expectativas são muito positivas para o restante deste ano e vamos seguir as ações previstas no calendário escolar”, reforça.