Mais de 30 tampas de bueiros já foram furtadas em Araxá em 2021

Em pouco mais de três meses desde o início de 2021, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos registrou o furto de mais de 30 tampas de bueiros e grelas de bocas de lobo no perímetro urbano.

O secretário Ricardo Alexandre da Silva (Kaká) relata que esses furtos representam um grande prejuízo para os cofres públicos, já que cada item chegar a custa R$ 500. “Quando somos comunicados da ausência dessas tampas ou grelhas em alguma via, temos que de imediato providenciar uma nova tampa, pois uma vez descoberto o buraco pode acabar causando algum acidente para que passar nesse local”, explica o secretário.

Somente no bairro Camuá, foram oito tampas furtadas. Os bairros Alvorada, Santa Luzia e Centro também estão entre os locais com maior incidência desse tipo de crime.

O Procurador-Geral do Município, Rick Paranhos, alerta que o furto de tampas e grelhas de bueiros é considerado crime contra o patrimônio público e o autor do delito é enquadrado no artigo 155 do Código Penal, que prevê uma pena de reclusão de 1a 4 anos, e multa.

“Além do autor do furto, quem compra esses produtos também pode responder na Justiça pelo crime de receptação, que está previsto no artigo 180, parágrafo primeiro, do mesmo Código Penal. Neste caso, a pena de reclusão é maior, variando de 3 a 8 anos, e multa. A situação de quem revende esses produtos furtados pode se agravar se ele ou o estabelecimento dele for reincidente”, relata o procurador.

Rick também reitera que se a população ver alguém durante a ação ou em atitude suspeita, deve acionar a Polícia Militar através do 190.