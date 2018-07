Mais de 420 mil atendimentos de socorro emergencial mecânico nas BRs 060, 153 e 262

No dia do motorista, comemorado nesta quarta-feira (25), a Triunfo Concebra ressalta o profissional que está 24h no trecho da concessionária para atender o usuário durante a viagem, o operador de guincho. Desde o início da operação da concessão o serviço emergencial de socorro mecânico foi acionado para mais de 420 mil atendimentos nas BRs 060, 153 e 262. De acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), a cada 1 minuto, quatro veículos são atendidos pelo socorro mecânico nas rodovias concedidas no Brasil.

O dia a dia deste profissional é ajudar quem precisa. Na Concebra há operadores de guincho leve e pesado. O atendimento emergencial mecânico é acionado quando o veículo apresenta falhas que podem impedir a viagem do motorista, entre as mais comuns: pane mecânica, pane elétrica, pneu furado, superaquecimento de motor e bateria descarregada.

Em Minas Gerais cerca de 300 mil atendimentos emergencial mecânico foram realizados desde setembro de 2014 nas BRs 153 e 262.

Já em Goiás, o número de atendimentos entre setembro de 2014 a julho de 2018 é de 142 mil nas BRs 060 e 153. Somente no perímetro urbano da BR-153, compreendido entre os quilômetros 490 ao 514, foram mais de 17 mil acionamentos. Em 2018, mais de 2 mil atendimentos, cerca de dez por dia no perímetro urbano.

Dados do relatório da ABCR de 2016 relatam que 3 veículos são guinchados a cada 2 minutos nas rodovias e mais de 2 milhões de veículos foram atendidos nas rodovias concedidas com pane seca, pane elétrica, pane mecânica, guinchamentos e troca de pneus.

Com o serviço gratuito de socorro emergencial mecânico nas rodovias concedidas, o motorista viaja com mais segurança e menos transtornos caso o veículo apresente alguma pane durante a viagem.