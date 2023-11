Mais unidades da Rede Municipal de Ensino são contempladas pelo Projeto AlimentAção Saudável

A Prefeitura de Araxá, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa Mosaic Fertilizantes, realizou a entrega de hortas sensoriais escolares para mais duas instituições municipais de ensino. A cerimônia de entrega faz parte do projeto AlimentAção Saudável e ocorreu nesta sexta-feira (24), no auditório da Prefeitura Municipal.

Entre as unidades contempladas estão a Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva e a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Francisco Braga. O programa vem contemplando alunos de Araxá desde 2022, e no ano anterior os estudantes da Escola Municipal Pio XII e Escola Estadual Padre João Botelho foram os beneficiados.

O projeto patrocinado pela Mosaic, com o apoio do Instituto Movere, oferece hortas inclusivas para que, através delas, os alunos consigam exercitar conhecimentos de Português, Matemática, Geografia, Ciências e demais conteúdos, em um trabalho multidisciplinar, como estratégia didática e pedagógica junto aos educadores. Em 2023, mais de 450 alunos participaram das atividades.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, a parceria entre Setores Público e Privado desempenha um papel fundamental na promoção da educação de qualidade.

“As crianças que vivem nos centros urbanos se distanciaram da natureza e dos hábitos naturais. Por isso, cultivar uma horta na escola pode ajudá-las a se reconectar com a natureza e se interessar por ela, e cria, ainda, um ambiente educacional interativo e envolvente, além de desenvolver o hábito alimentar saudável”, afirma.

Rossana Carneiro, diretora do Emei Francisco Braga, destaca a felicidade em receber o projeto. “Para nós foi um grande presente fazer parte deste projeto, pois temos certeza de que as atividades irão colaborar significativamente com a proposta de ofertar para as crianças uma alimentação saudável”, conclui.