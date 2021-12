Mapeamento digital do transporte escolar gera mais segurança e transparência em Araxá

Inovação, segurança e transparência. Com o mapeamento de todas as linhas do transporte escolar no município, a Prefeitura de Araxá implantou um sistema para monitoramento de 41 vans que fazem o transporte de 450 crianças que estudam em escolas rurais da Secretaria Municipal de Educação.

Os veículos foram equipados com um GPS que permite o acompanhamento em tempo real do deslocamento dos veículos. O objetivo é gerar economia aos cofres públicos, dar maior transparência ao serviço prestado e levar segurança aos pais e alunos.

O sistema fornece informações sobre a posição geográfica em tempo real das vans credenciadas para o transporte dos alunos, independentemente das condições climáticas, hora e lugar. Com o monitoramento, a Prefeitura de Araxá objetiva impedir casos de corrupção e desvio de recursos públicos, como os investigados em 2020 durante a Operação Malebolge da Polícia Civil.

O prefeito Robson Magela ressalta que o projeto é mais uma forma de prezar pelo dinheiro público e uma nova etapa da modernização da educação pública do município.

“Temos feito investimentos importantes neste ano, mesmo com a pandemia da Covid-19. Projetos e programas que são inovadores, modernos, que vão de encontro com a gestão pública que todo cidadão deseja. Modernização dos serviços, qualidade do serviço, transparência e combate à corrupção. E esse mapeamento digital do transporte escolar é um exemplo do que estamos e queremos fazer durante nossa gestão”, destaca o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, conta que toda a frota de veículos que presta serviço de transporte de alunos será monitorada. “Neste primeiro momento, o projeto abrange os veículos que atendem nossas escolas rurais. Nossas crianças vão sair de casa e vão voltar de forma segura. Se algo estranho acontecer durante o trajeto, imediatamente vamos identificar. E em breve vamos ampliar o projeto para a zona urbana também e oferecer mais segurança para todos os alunos”, afirma.