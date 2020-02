Matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, está com as matrículas abertas para novas turmas da Educação de Jovens e Adultos – EJA. São oferecidas vagas para o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e também para o Ensino Médio.

Neste ano os alunos do EJA que vão cursar o Ensino Fundamental, podem optar pelas seguintes escolas: Leonilda Montandon – CAIC no bairro Francisco Duarte, Alice Moura no bairro Silvéria, Agar de Afonseca e Silva no bairro Pão de Açúcar IV, Romália Porfírio de Azevedo Leite no bairro Max Neumann e Auxiliadora Paiva no bairro Boa Vista. Na Escola Dona Gabriela, onde funciona o Centro de Estudos Supletivos Padre Evaristo Afonso, além do Ensino Fundamental também são oferecidas vagas para o Ensino Médio.

A Secretária de Educação, Edna Resende Campos, informa que os interessados devem procurar a secretaria de uma das respectivas escolas para se matricularem até o dia 14 de fevereiro. “Não percam a oportunidade de concluir de forma rápida e totalmente gratuita os seus estudos”, afirma Edna.