McCain e McDia Feliz: Solidariedade em dose dupla para crianças de Contagem e Araxá

A solidariedade ganhou um sabor especial em Minas Gerais neste McDia Feliz. No último sábado, dia 23 de agosto, a McCain, em parceria com o Instituto Ronald McDonald promoveu uma manhã inesquecível para cerca de 400 crianças de Contagem e Araxá. A iniciativa, que incluiu sanduíches e muita diversão, garantindo momentos únicos, marcou a ativa participação da McCain – líder global no segmento de batatas pré-fritas congeladas – na maior campanha nacional em prol da saúde infantojuvenil, reforçando seu compromisso com as comunidades locais.

“Para nós, o McDia Feliz foi mais do que uma campanha, foi uma celebração da solidariedade e da esperança. Nossa parceria é de longa data com este evento e reflete o nosso compromisso em retribuir às comunidades onde atuamos. Este ano, estivemos particularmente felizes em poder levar um dia inesquecível de diversão e sorrisos para as crianças de Contagem e Araxá, com um momento especial nos McDonald’s locais. Foi a nossa forma de reforçar que, juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou Álvaro Rezende, Coordenador de Sustentabilidade da McCain Brasil.

A campanha, que aconteceu no sábado, 23 de agosto, beneficiou neste ano 75 projetos de 48 instituições em todo o país. Toda a arrecadação com os tíquetes foi destinada aos projetos apoiados pelo Instituto Ronald McDonald. As vendas estiveram abertas e os tíquetes puderam ser adquiridos online pelo www.mcdiafeliz.org.br ou presencialmente, nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, no dia da campanha.

Em 2025, a expectativa era histórica: o Instituto Ronald McDonald almejava arrecadar cerca de R$ 25 milhões para a saúde, superando os R$ 22 milhões conquistados em 2024. O montante fortaleceu 75 projetos de 48 instituições espalhadas de norte a sul do país, que atuam em todas as fases da jornada do câncer infantojuvenil.

Além das ações em Minas Gerais, a McCain também realizou atividades de voluntariado e levou crianças para o McDia Feliz na cidade de São Paulo (SP).

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país: a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 420 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald atua há mais de 26 anos promovendo saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando suas chances de cura do câncer infantojuvenil. Para isso, desenvolve programas voltados ao diagnóstico precoce, capacitação profissional, estruturação de hospitais e acolhimento de famílias. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas Casa Ronald McDonald e Espaço da Família Ronald McDonald.

Sobre a McCain

McCain do Brasil Alimentos é uma divisão da McCain Foods Limited, uma empresa privada com sede no Canadá, a maior fabricante mundial de batata pré-frita congelada e líder mundial em aperitivos/snacks. Emprega cerca de 20 mil pessoas, operando mais de 55 fábricas em seis continentes e gera vendas anuais superiores a CDN$ 10,5 bilhões.