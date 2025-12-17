Meninas de 13, 14 e 15 anos são detidas após furto em loja no Centro de Araxá

Três adolescentes, com idades de 13, 14 e 15 anos, foram detidas na tarde de terça-feira, 16 de dezembro de 2025, após furtarem produtos em uma loja localizada na avenida Antônio Carlos, no Centro de Araxá.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h. Segundo a solicitante, de 32 anos, as jovens entraram no estabelecimento e subtraíram três caixas de fones de ouvido e duas capas de aparelho celular.

Com o apoio dos responsáveis legais, as menores foram conduzidas à Delegacia de Plantão, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O caso chamou a atenção pela pouca idade das envolvidas e reforça o alerta para a importância da vigilância e prevenção de furtos no comércio local.