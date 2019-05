Menor é apreendido com drogas no bairro Pão de Açúcar

Na tarde de ontem (21), durante operação no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os policiais flagraram algumas pessoas em um local já conhecido como ponto de venda de droga. Um menor infrator de 17 anos, ao avistar a viatura policial, arremessou um invólucro para o interior de uma residência.

De imediato, os militares procederam a abordagem, sendo verificado que o invólucro se tratava de um tablete de tamanho médio de maconha. O adolescente assumiu a propriedade da droga. No bolso dele, a PM localizou certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Foi realizado contato com a mãe do menor infrator em sua residência, sendo localizado no quarto do adolescente um rolo de plástico utilizado para embalar drogas, um cofre de papelão de tamanho pequeno contendo uma lâmina usada para “picar” o crack, duas pedras de tamanho grande de crack e seis de tamanho médio, as quais renderiam aproximadamente 70 pedras de crack das quais são comumente comercializadas.

O menor foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais arrecadados.