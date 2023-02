Menor é apreendido com drogas no bairro Salomão Drummond

Neste sábado (4), durante patrulhamento na rua Tonico Alonso no bairro Novo Salomão Drummond, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

As equipes abordaram um indivíduo em frente à Praça da Juventude. Com ele a PM apreendeu seis buchas de maconha, dois tabletes de maconha, quatro bitucas de maconha, um dichavador com maconha, uma seda, um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o autor de 17 anos foi apreendido e encaminhado ao delegado de plantão com a sua representante legal. Todo o material arrecadado também foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.