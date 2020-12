Menor e jovem são detidos com pedras de crack no bairro São Geraldo

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 anos foram detidos pela Polícia Militar com quatro pedras de crack durante abordagem no bairro São Geraldo, por volta das 20h.

De acordo com a ocorrência, eles estavam em atitude suspeita em um entroncamento entre as ruas Bahia e Pará. A droga foi localizada dentro da boca do autor de 18 anos. E perto do adolescente os policiais encontraram certa quantia em dinheiro. O menor possui 29 passagens por diversos crimes, como roubo, posse de arma de fogo e tráfico.