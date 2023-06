Merenda Escolar contempla mais de 13 mil alunos com alimentação saudável na Rede de Ensino da Prefeitura de Araxá

Cardápios variados, nutritivos e merenda escolar de qualidade. Essa é a realidade das Escolas Municipais da cidade. Atualmente, a Prefeitura de Araxá, por meio da equipe nutricional da Secretaria Municipal de Educação, beneficia 13.781 alunos com alimentação saudável, de crianças a partir de 4 meses à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O Município segue as resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para que o cardápio chegue até os estudantes com mais qualidade. Dessa forma, a merenda é sempre variada, possuindo opções para todas as estações do ano, calculada para cada modalidade de ensino, priorizando preparações de acordo com a sazonalidade de verduras e frutas.

Dentre as ações da Administração Municipal, também estão a entrega de pratos com variedade no consumo de carnes (boi, frango e porco), verduras e frutas; a redução de açúcar para crianças menores de 3 anos; capacitações direcionadas a cantineiras com temas sobre boas práticas de manipulação, desperdícios e a importância dessas profissionais como veículo incentivador dos bons hábitos alimentares, além de palestras infantis sobre Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade.

A responsável técnica em Nutrição, Ivna Nolli, afirma que para 2023 há projetos para substituição da farinha de trigo em bolos e tortas servidos aos alunos, com a aquisição de farinhas de aveia, integral e de amêndoa, ingredientes ainda mais nutritivos para crianças e adolescentes.

“A avaliação nutricional da qualidade da merenda é um trabalho de suma importância, pois é exatamente durante a infância que os hábitos alimentares começam a ser consolidados e terão reflexo no futuro. Este é o nosso principal intuito, buscar a cada dia opções melhores para desenvolver hábitos saudáveis nas diferentes faixas etárias”, ressalta.

Para a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, todo o cuidado praticado pelas profissionais de Nutrição incentiva ainda mais os alunos a se alimentarem melhor

Já o prefeito Robson Magela ressalta a importância da alimentação saudável e de qualidade para a merenda escolar. “Sabemos que, principalmente para os estudantes em situação de vulnerabilidade social, a merenda é extremamente fundamental. Garantir a segurança alimentar dos alunos, assim como a qualidade das refeições deve ser sempre um dos principais objetivos da Administração Municipal em relação à Educação”, conclui.