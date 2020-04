MG App ajuda acesso a serviços públicos de casa

Agendar uma doação de sangue, consultar medicamentos disponíveis na Farmácia de Minas e solicitar novas vias de contas de água e de luz. Esses são alguns dos serviços disponíveis no MG App.

Os acessos ao aplicativo do Governo de Minas cresceram 28% no último mês, consolidando a ferramenta como aliada dos cidadãos neste momento em que o Estado orienta as pessoas a ficar em casa e evitar aglomerações em razão da Covid-19.

O MG App possui mais de 1 milhão de downloads e é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge). Segundo o diretor central de Atendimento Eletrônico da Seplag, Damião Rocha, serviços essenciais, como processo de solicitação de medicamentos e emissão de guia para pagamento do Seguro do Trânsito – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), estão entre os mais buscados.

Para o diretor, esse movimento positivo no aplicativo mostra que os cidadãos têm evitado se deslocar a unidades físicas. “O MG App é uma facilidade e permite, neste período, que as pessoas resolvam seus problemas de maneira on-line”, reforça. Segundo Rocha, outros serviços disponíveis no aplicativo podem ser muito úteis durante a pandemia. “O agendamento de doação de sangue, por exemplo, pode ser feito de casa. E é muito importante contribuir com os bancos de sangue nesse momento”, lembra.

Serviços

Outros serviços de Saúde também podem ser acessados na plataforma, disponível para Android e iOS. No aplicativo, é possível consultar a situação do estoque de sangue nos bancos, a disponibilidade de medicamentos na rede estadual, além de verificar o andamento de solicitações já feitas.

Pelo app, os cidadãos podem pedir novas vias de contas de energia, pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), e de água, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), acessar códigos de pagamentos, históricos de faturamento e, inclusive, relatar problemas na rede. Confira abaixo outras funcionalidades:

• Veículos e Condutores: pontuação do condutor, situação do veículo, consulta ao IPVA, emissão de extrato de multas, solicitação de segunda via e consulta à situação da CNH, processo administrativo de trânsito, defesa de autuação.

• Rodovias e Transporte: registro de ocorrências referentes a rodovias, informações sobre transporte intermunicipal e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, consulta a itinerários, quadro de horários e valores das passagens das linhas do sistema intermunicipal e metropolitano de transporte.

• Segurança: emissão de atestado de antecedentes criminais, de boletim de ocorrência de furto e registro de acidente de trânsito sem vítima.