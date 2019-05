Modalidade EAD do Uniaraxá completa um ano

O Ensino a Distância (EAD) do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) está completando um ano. Iniciado em junho de 2018, ofertando dezesseis cursos, já atende, aproximadamente, 1600 alunos. A modalidade é caracterizada pela utilização dos meios tecnológicos, por onde o aprendizado se efetiva, mesmo que os estudantes não estejam em sala de aula.

O coordenador do Núcleo de Educação a Distância, professor Waldecy Carvalho de Lima, que, à época, destacou a praticidade e as mensalidades mais acessíveis, hoje, reforça esses pontos; e, mostra-se satisfeito com os resultados colhidos, ao longo do ano. Ele volta a evidenciar esses dois vértices da educação a distância; e, salienta, também, a flexibilidade que o método oferece, “em que o aluno pode estudar onde e quando quiser, de acordo com seu planejamento financeiro”.

Isso, também, vale para os cursos híbridos, que foram conquistas da EAD, ao longo desse primeiro ano; e, foram as justas razões que fizeram com que Wivila Nubia Alves começasse a cursar Engenharia de Produção, na modalidade. Para ela, o curso híbrido sobressai-se como “o melhor dos dois mundos, pois você tem a prática que a graduação exige e a teoria que pode ser feita via EAD; e, durante o período, tem o apoio dos tutores, em momentos presenciais, na unidade, para esclarecimentos de dúvidas; basta agendar”.

As expectativas que o professor Waldecy possui, enquanto coordenador da modalidade, é manter o núcleo de EAD, em melhoria contínua, em adequação com o mercado; acompanhando a singularidade dos estudantes, que estão “cada vez mais assíduos e exigentes; o que demanda sempre a preocupação com o aperfeiçoamento dos serviços prestados”. Preocupação essa, que reforça a marca da instituição, na região; e, cumpre com a missão de promover a educação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, para a empregabilidade e a sustentabilidade, com ética e respeito às pessoas.

Para ele, o material didático distinto, o ambiente virtual interativo e o grande apoio pedagógico, oferecido pela EAD Uniaraxá são o importante diferencial; além dos cursos ofertados, conforme as demandas do mercado da região. Especialmente para isso, foi desenvolvido uma plataforma própria, o Uniaraxá Virtual, exigindo conhecimentos mínimos de acesso à internet, para que o público interessado se depare com o menor número possível de desafios, a fim de conseguir realizar o sonho da graduação.

Com um portfólio de professores, com mais de 80% entre mestres e doutores, o que o professor Waldecy ambiciona para o futuro da modalidade a distância da instituição é o lançamento de cursos de pós-graduação lato sensu.