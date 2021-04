Mosaic Fertilizantes investe mais R$ 2 milhões em ações de prevenção da Covid-19 nas localidades onde atua

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, fará, via Instituto Mosaic, vertente social da empresa, um novo investimento para enfrentamento da pandemia de Covid-19, em suas regiões de atuação. A partir de hoje (7 de abril), milhares de pessoas de 18 cidades serão beneficiadas, com a distribuição de mais de 220 toneladas de alimentos, contemplados em 11 mil cestas de alimentação e 5 mil kits de insumos médicos e de higiene para unidades de saúde locais.

“Entendemos que é nossa responsabilidade, como parte atuante das comunidades onde temos operações e onde vivem nossos funcionários e suas famílias, contribuir para atravessarmos esse momento delicado. Por isso, desde o ano passado, realizamos um estudo focado nas principais necessidades de cada região, para identificar as demandas essenciais e atendê-las da melhor forma possível”, comenta Arthur Liacre, vice-presidente de Assuntos Corporativos & Sustentabilidade e Estratégia & Desenvolvimento de Negócios da Mosaic Fertilizantes.

Seguindo as mesmas premissas das doações feitas em 2020, a companhia adquiriu os produtos doados de pequenos negócios, impulsionando o comércio local, que tem sido impactado neste cenário atual. As cestas de alimentação, além de contarem com alimentos não perecíveis, também incluem alimentos frescos, como hortaliças e frutas, pensando em contribuir com o aumento da imunidade. Já entre os insumos hospitalares e de higiene estão máscaras, desinfetantes, álcool, entre outros.

No ano passado, a Mosaic Fertilizantes doou o equivalente a R$ 4,5 milhões, beneficiando aproximadamente 110 mil pessoas. A companhia mobilizou mais de 250 funcionários voluntários para atuar na distribuição dos kits para instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social. Foram mais de 270 instituições beneficiadas em 28 cidades. “Acreditamos que a solidariedade e união são essenciais para enfrentarmos momentos de crise. Sempre buscamos desenvolver as regiões onde atuamos com projetos sociais de impacto, e agora não poderia ser diferente”, completa o executivo.