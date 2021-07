Mosaic Fertilizantes participa de audiência pública para licenciamento do projeto de alteamento da Barragem BR em Tapira

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, participará em 3 de agosto de uma Audiência Pública para apresentação de projeto de licenciamento para atualização da vida útil da Barragem de Rejeitos de sua mina em Tapira (MG). A reunião atende às normas de segurança para barragens da Agência Nacional de Mineração (ANM) e reforça o respeito e compromisso com a comunidade, por meio de uma comunicação aberta e transparente.

O empreendimento elevará a estrutura para a cota de 1.210 metros, utilizando a área situada dentro do próprio Complexo de Mineração da empresa, sem necessidade de expansão. O projeto utilizará das mesmas condições operacionais e contará com os protocolos de segurança já adotados pela Mosaic Fertilizantes.

Serviço

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ALTEAMENTO DE BARRAGENS

Data: 3 de agosto,19h

Transmissão: no site (www.mosaicco.com.br) e no canal do YouTube da companhia e via rádio Nova FM 87.9.

A comunidade poderá acompanhar em seis pontos de acesso físico, limitado a participação de 30 pessoas em atendimento ao plano Minas Consciente.

Manifestações: após a apresentação do projeto pela Mosaic Fertilizantes, haverá tempo dedicado para esclarecer dúvidas do público, por meio do envio de perguntas.

Segurança em barragens

A Mosaic Fertilizantes adota medidas que visam ir além do preconizado em norma, utilizando as tecnologias mais avançadas para o monitoramento de barragens e possui corpo técnico qualificado e dedicado exclusivamente a segurança das estruturas, intensificando suas ações preventivas e revisando seus procedimentos para além do requerido pela legislação. Priorizando a segurança de seus funcionários e da comunidade, cada uma das estruturas da Mosaic Fertilizantes possui um Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e qualquer desvio identificado é imediatamente avaliado para que as medidas apropriadas sejam tomadas.

Para mais informações sobre o licenciamento do projeto de alteamento da Barragem de Rejeitos (BR), em Tapira (MG), é possível acessar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) no site da companhia:

http://mosaicco.com.br/Article/Audi%C3%AAncia-P%C3%BAblica.