Mostra Olhares CSD 2021 acontece na próxima quinta-feira

Mostra Olhares está chegando! Uma das mais tradicionais atividades do Colégio São Domingos tem realização garantida em 2021.

A ação educativa e cultural vai acontecer em duas lives: A primeira vai ao ar nesta quinta-feira (28) às 19h30min, no Canal do YouTube do Colégio São Domingos e pode ser acessada pelo endereço https://bit.ly/3vHdHIJ

A divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos do CSD, ao longo do ano, vem em um formato inovador, mas mantém a essência da Mostra Olhares desde a primeira edição, em 2013: a paixão por descobertas, pelo novo, pelo aprender!

Com a apresentação de Maria Borges e participação de alunos, familiares, professores, profissionais e convidados, a Mostra Olhares 2021 traz em seu contexto temas diversificados, dentre eles: Meio Ambiente e os 5 Rs, Preservação da fauna e flora, Problemas Sociais, Experiências Científicas, Ações proativas, Apresentações artísticas, com declamações de poemas de Drummond e Vinícius de Moraes.

A ação pedagógica foi desenvolvida na escola do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. Vale a pena conferir!

Serviço

– Mostra Olhares CSD 2021 – Programa 1

Data: 28/10/2021 (Quinta-feira)

Horário: 19h30min

Onde: YouTube do Colégio São Domingos Araxá

Acesse pelo link https://bit.ly/3vHdHIJ