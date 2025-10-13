Mulher é presa em Araxá após esfaquear marido durante briga familiar no bairro São Geraldo

Uma mulher foi presa na noite de ontem (12), após esfaquear o marido durante uma briga em casa, no bairro São Geraldo. O caso aconteceu por volta das 21h, na rua José Luciano da Silva, e foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma confusão generalizada. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem de 36 anos ensanguentado, sentado no sofá da sala. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou a vítima ao hospital.

A mulher, de 37 anos, relatou aos policiais que o marido havia consumido bebida alcoólica e se tornou agressivo, quebrando a televisão e arremessando o aparelho contra suas costas. A mãe dela, de 61 anos, tentou intervir, mas acabou sendo agredida com socos no rosto. Diante das agressões, a mulher contou que pegou uma faca e desferiu dois golpes no marido, um no abdômen e outro no lado direito do tórax. Ela ainda afirmou que é frequentemente agredida por ele.

O homem foi levado à sala vermelha do hospital, onde permaneceu consciente e estável, sendo posteriormente encaminhado ao bloco cirúrgico devido à lesão no abdômen. A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. A faca utilizada foi apreendida.

Após o registro da ocorrência, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de plantão. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e o histórico de violência relatado pela autora.