Mulher é presa por furto em farmácia dias após deixar o sistema prisional em Araxá

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (9) acusada de furtar diversos produtos de uma farmácia no Bairro Bom Jesus, em Araxá. De acordo com a Polícia Militar, a autora havia deixado o sistema prisional há menos de duas semanas, no dia 30 de agosto.

O caso foi registrado por volta das 13h na Avenida Washington Barcelos. Segundo o boletim de ocorrência, as equipes policiais foram acionadas pelos funcionários do estabelecimento, que acompanharam a ação da mulher pelas câmeras de segurança.

As imagens mostraram que a autora adentrou na farmácia e subtraiu diversos itens, incluindo:

04 cartelas de antigripal

01 caixa de comprimidos

02 cremes para rachaduras

04 cartelas de comprimidos

01 Body Splash

01 solução fisiológica

Após coletar os produtos, ela deixou o local sem pagar. Com a descrição fornecida pelos funcionários, os policiais conseguiram localizar e abordar a suspeita nas proximidades.

Durante a consulta ao seu histórico, verificou-se que a mulher estava em liberdade desde o dia 30 de agosto de 2025, após cumprir pena anterior. Diante dos fatos e do flagrante, os policiais deram voz de prisão à autora e a encaminharam à presença do delegado de plantão para as providências cabíveis.