Mulher mata o irmão na rua Pará

Na madrugada de ontem (6), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Pará, bairro São Francisco, local em que registrou um homicídio. No local, a PM se deparou com a vítima, um homem de 36 anos, ferido e sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Uma testemunha relatou que conhecia a vítima, pois ambos usavam drogas cotidianamente. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local onde realizou seus trabalhos de praxe. Após rastreamentos, a Polícia Militar logrou êxito em localizar e prender a autora, de 33 anos, em uma mata próximo ao local dos fatos.

Ela estava com marcas de sangue e assumiu de imediato a autoria do crime. A autora relatou que é a irmã da vítima e que desferiu os golpes de faca para se defender, pois o irmão era usuário de drogas e a pressionava a entregar pedras de crack para seu consumo.

Segundo a autora, a faca estava na cintura da vítima no momento do ocorrido. Diante dos fatos, a autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Araxá para demais providências. A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida.