Mulheres são presas com drogas e arma de fogo no Urciano Lemos

Na noite do último sábado (25), Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no bairro Urciano Lemos. Os policiais receberam informações de que um foragido da Justiça estaria de posse de arma de fogo na rua Joaquim Alves Ferreira, no bairro Urciano Lemos.

No local, as equipes policiais perceberam o homem acompanhado de duas suspeitas na garagem de uma casa. No ato da abordagem, as suspeitas atacaram os militares com socos, chutes e mordidas e o homem fugiu do local.

Após buscas na casa, a PM apreendeu uma barra de maconha, pesando aproximadamente 820 gramas, um tablete de maconha, pesando aproximadamente 35 gramas, um tablete de maconha pequeno, uma pedra de crack de 47 gramas, duas pedras de crack menores, uma pedra de cor escura de crack, um revólver calibre 22 e três aparelhos celulares.

Foi dada voz de prisão às suspeitas de 52 e 27 anos. As duas mulheres foram encaminhadas ao delegado de plantão. A PM continua realizando diligências com objetivo de prender o autor que tem 33 anos