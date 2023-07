Mulheres são presas e PM apreende vários materiais

A Polícia Militar prendeu suspeitas de furto e apreendeu uma grande quantidade de materiais. Os militares foram acionados em um supermercado no bairro Orozino Teixeira na noite de ontem (20), local em que as três acusadas foram flagradas furtando.

Elas foram abordadas no estacionamento do estabelecimento com mais uma suspeita. As suspeitas estavam com vários produtos furtados e fugiram abandonando um carro.

A guarnição iniciou os rastreamentos e foram localizadas as quatro autoras dentro de um veículo de aplicativo, além de outra suspeita que foi encontrada nas proximidades do supermercado. Ela estava com um carrinho de criança e vários materiais furtados no supermercado.

As mulheres confessaram que furtaram em quatro estabelecimentos comerciais. Elas furtaram 785 barras de chocolate, 12 potes de Nutella de 650 gramas, quatro potes de Nutella de 350 gramas, dois leites condensado, uma pasta de dente Colgate, uma colônia perfumada, três cremes de leite, um adoçante zero cal, uma bolsa cliente Pernambucanas, dois condicionadores, 33 pares de chinelo, um pacote de bolachas, 80 peças de roupas diversas, dois kits de pares de meia, dois kits de tanga, um lenço umedecido, uma caixa de sabão em pó 400 gramas, oito peças de roupas infantil, quatro caixas de bis, dois pacotes de fralda, uma bala, 14 mochilas escolares, três sabonetes, um fio dental, uma escova de dente, um Pinho Sol 500ml, um leite Nan, um Nesquik, um pacote de balas, um antiséptico bucal, 37 itens infantis, 22 peças de roupas infantis, nove kits de meias infantis, duas toalhas infantis, uma bolsa Melissa, quatro fronhas de travesseiro, dois kit tanga infantis e foram apreendidos um cigarro de maconha, um carrinho de bebê e dois aparelhos celulares.

O veículo abandonado foi removido e encaminhado ao pátio credenciado. A PM deu voz de prisão as autoras de 37, 24, 23 e duas de 19 anos. Elas foram encaminhadas ao delegado de plantão, assim como os materiais apreendidos.