Museu do Legislativo e da Imagem e do Som recebe o primeiro dia de programação da 17ª Primavera dos Museus

O Museu do Legislativo e da Imagem e do Som recebeu o primeiro dia da 17ª Primavera dos Museus em Araxá, nesta terça-feira (19). A programação contou com a presença da comunidade e de assistidos do Centro de Atendimento dos Múltiplos Talentos de Araxá (Camta), com participação dos alunos dos projetos 60+ Novo Jeito de Viver, Multiplique-se e Asas do Saber.

As atividades abordaram o tema “Memórias e Democracia”, com a exibição de curtas-metragens e uma palestra sobre patrimônios culturais brasileiros.

A Primavera dos Museus continua nesta quarta-feira (20), no Museu Dona Beja, às 8h. O evento abordará o tema “Indígenas”. Acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto e fique por dentro de toda a programação, que é gratuita a e aberta à comunidade.