Museu Histórico Dona Beja é reaberto depois de seis anos inativo

Foto: Redação Correio de Araxá

Depois de seis anos fechado, o Museu Histórico Dona Beja reabriu as portas ao público. A reforma, que teve duração de um ano e apoio de R$ 1,9 milhão da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tornou o espaço mais moderno e equipado. A companhia foi parceira da Prefeitura de Araxá no projeto.

Entre as transformações, a acessibilidade é destaque. O casarão centenário, instalado no Centro de Araxá, foi equipado com elevador, rampas, banheiros acessíveis e um deck na parte frontal. Além disso, houve troca e revisão de todo o madeiramento e telhado.

O Museu Dona Beja guarda a história do município mineiro e de seus personagens ilustres, como a própria Beja, moradora do começo do Século 19. Conhecida pela beleza e poder de sedução, Dona Beja acumulou fortuna e foi personagem polêmica e influente no período imperial.

Uma das referências turísticas do município, o museu foi fundado em 1965. Com o apoio à reforma, a CBMM, fundada em Araxá dez anos antes do museu, reforça sua parceria com o município, sua presença em ações de resgate do patrimônio local e o compromisso de incentivar a transformação social e a formação de crianças, jovens e adolescentes por meio de educação, saúde, esporte e cultura.

Museu Histórico de Araxá – Dona Beja

Endereço: Rua Dr. Franklin de Castro, 160

Visitação: De segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h. Em razão do cenário de pandemia, só serão permitidos grupos de no máximo três pessoas.