Museu Sacro da Igreja de São Sebastião preserva a história e a religiosidade de Araxá

Um patrimônio de Araxá construído em 1804, que conta com um estilo colonial simples e influência jesuítica. A igreja de São Sebastião, a mais antiga preservada da cidade, guarda em seu interior o Museu Sacro. Ambos os espaços trazem consigo importantes momentos do município e um rico acervo com obras dos séculos 18 e 19.

Construída pelo provedor José Pereira Bom Jardim, a igreja, localizada no largo da avenida Vereador João Sena e tombada pelo Município desde 18 de maio de 1996, guarda passagens e curiosidades da história de Araxá.

“A igreja foi o cenário da Revolução de 1842, entre os partidos dos Conservadores e Liberais, onde foi travada uma luta em que um soldado acabou sendo morto, entrincheirado na torre. Em homenagem àquele soldado e em protesto à revolução, a torre foi retirada”, conta a monitora Vanilda Moreira.

Orgulhoso de sua construção, José Pereira Bom Jardim foi enterrado na porta da igreja, em 1849. “Na época, a igreja era separada por irmandades. A irmandade de São Sebastião sentava-se à direita e a irmandade de São Francisco à esquerda. Quando tinha a missa, era tudo separado, até os sinos da direita e da esquerda. Então, ele quis ser enterrado bem no portão principal, no meio, entre as duas irmandades”, destaca Vanilda.

O museu



O Museu Sacro foi inaugurado pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), anexo à igreja de São Sebastião, em 19 de dezembro de 1991. O objetivo é preservar as obras do escultor Bento Antônio da Boa Morte, que possuem hoje mais de 200 anos.

“O Bento Antônio foi um escultor que passou por Araxá no século 19, na época da construção da igreja, e deixou várias esculturas em roca, em madeira policromada, com linhas simples e sem exageros. Ele costumava representar imagens em tamanhos reais de figuras humanas. Temos, por exemplo, o Cristo Morto, São Francisco, Maria Madalena e o Nosso Senhor dos Passos. O museu conta ainda com instrumentos litúrgicos e vários objetos doados pela comunidade. É um espaço muito importante para a preservação da história e da cultura religiosa de Araxá”, conclui Vanilda.

Para os interessados em visitar o espaço, o Museu Sacro de São Sebastião fica localizado na avenida Vereador João Sena, s/n, na Vila São Pedro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; aos sábados, das 9h às 15h; e domingos e feriados, das 8h às 12h.