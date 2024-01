Museus de Araxá fecham 2023 com mais de 25 mil visitas

Os museus de Araxá terminaram o ano de 2023 com 25.757 visitas. Passaram pelos espaços araxaenses e turistas de 25 Estados Brasileiros e 10 países. Os dados são de levantamento realizado entre os dias 1° de janeiro e 31 de dezembro.

De acordo com a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), o Museu Histórico – Dona Beja foi o mais visitado, com 11.459 pessoas; seguido pelos museus Calmon Barreto e Memorial de Araxá (7.796); Sacro da Igreja de São Sebastião (2.674); Legislativo e da Imagem e do Som (2.225); e Centro de Referência da Cultura Negra (1.603).

Os números representam aumento de 28,02% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram contabilizadas 20.118 visitas. Para a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, esse aumento se deve principalmente às práticas integrativas que são desenvolvidas dentro dos espaços.

“O ano de 2023 foi repleto de ações e eventos nos museus. Tivemos vários projetos de educação patrimonial; implantação de oficinas; lançamento de livros; exposições e semanas inteiras de programação como foi, por exemplo, a Primavera dos Museus. Essas iniciativas foram determinantes para o resultado. Em 2024, buscaremos manter e ampliar a oferta dessas atividades”, destaca.

Os museus e memoriais da cidade contam com um tour guiado e gratuito. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h; sábados, das 9h às 15h; domingos e feriados: das 8h às 12h.

Conheça os espaços

– Museu Dona Beja – Praça Coronel Adolfo, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá – Avenida Vereador João Sena, 98, Centro – Tel: (34) 9.9257-0982.

– Museu Sacro – Praça de São Sebastião, s/n, Vila São Pedro – Tel: (34) 9.9257-1160.

– Museus da Imagem e do Som e do Legislativo – Praça Coronel Adolfo, 9, Centro – Tel: (34) 9.9257-1165.

– Centro de Referência da Cultura Negra – Rua da Banheira, 173, Santa Rita -Tel: (34) 9.9313-0027.

– Sede da Fundação Cultural Calmon Barreto (Antiga Estação Ferroviária) – Praça Arthur Bernardes, 10, Centro – Tel: (34) 9.9313-0057. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.