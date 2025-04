Músicos de Araxá se apresentam em festival internacional de blues na Bolívia

Uma aventura por amor à música. Foi essa a missão que mobilizou o guitarrista Diego França, o baixista Calebe Giaculi, o baterista Igor Cupim, todos de Araxá, e o vocalista e guitarrista Blenio Pires, de Carmo do Paranaíba. Eles encararam uma jornada de 3 dias para percorrer os quase 3 mil quilômetros que separam Araxá de La Paz, na Bolívia, alternando viagens de carro, ônibus e avião. O objetivo? Se apresentar no FestiBlues, um dos maiores festivais do gênero no mundo.

Com músicas autorais, o ritmo da Blenio Blues mexeu com o público que lotou o Teatro Nuna, onde foi realizado o festival de 11 a 13 de abril. O FestiBlues, em sua 10ª edição, reuniu bandas da Argentina, Bolívia, Brasil e Estados Unidos. “Foi uma grande honra participar do festival e dividir o palco com grandes nomes do blues latino e norte-americano. Todo esforço valeu a pena”, conta Diego França.

O Teatro Nuna fica na região sul e é um dos espaços culturais mais importantes da cidade. La Paz é a capital mais alta do mundo, situada nos Andes, a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. E os artistas, é claro, não escaparam dos efeitos do mal da altitude — tudo superado pela paixão pela música e pela oportunidade de participar do evento.

Diego e Calebe ainda aproveitaram o tempo livre para tocar e divulgar a música mineira e nossa gastronomia, numa feira de artes ao ar livre. Para viajar, os músicos contaram com o patrocínio das empresas araxaenses CSI Empreendimentos e Grupo Gran Milho. “Foi graças a esse apoio que conseguimos mostrar a qualidade da nossa música e levar o nome de Araxá e do Brasil a um dos maiores festivais de blues do mundo”, comenta Diego.