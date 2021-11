Na abertura do Invest in Brasil Fórum, em Dubai, governador destaca qualidades de Minas para receber novos investimentos

O governador Romeu Zema participou, nesta segunda-feira (15), da abertura do Invest in Brasil Fórum. O evento, que integra a missão oficial do Governo de Minas Gerais nos Emirados Árabes Unidos (EAU), reúne representantes dos setores público e privado brasileiros e árabes sob a perspectiva de atração de novos investimentos para o estado e a formalização de parcerias com empresas da região do Golfo. Na avaliação do governador, Minas apresenta todas as vantagens necessárias para receber os investimentos estrangeiros.

“Já tivemos contato com investidores e estamos em uma das regiões do mundo que mais tem recursos para investir. São países que exportam petróleo e que buscam novos locais para investimentos. Temos mostrado como Minas é um local bom para investir e também falamos sobre a nossa economia verde. Dentro da lógica da segurança alimentar, que é um fator de preocupação deles especialmente após a pandemia, mostramos que temos terras prontas para a produção de alimentos”, destacou Zema. Até outubro deste ano, foram fechados quase R$ 150 bilhões em acordos empresariais na atual gestão do Estado.

O evento, que segue nesta terça-feira (16/11), é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), com parcerias com a Dubai Chamber of Commerce & Industry, a Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), coincidindo com as intenções da comitiva mineira de buscar parceiros comerciais. Cerca de 200 empresários mineiros estão em Dubai para apresentar seus negócios e buscar oportunidades de ampliá-los. Além deles, o Governo do Estado também conta na missão com secretários e integrantes ligados ao desenvolvimento econômico.

Além do governador, o presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Fórum ao lado de ministros brasileiros. Já da parte árabe acompanharam o Invest In Brasil a ministra de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento dos Emirados Árabes, Mariam Mohammed Almheiri, assim como o ministro de relações exteriores Thani Al Zeyoudi, entre outros.

Integração

Na avaliação da ministra Mariam Mohammed, o Brasil e os Emirados Árabes têm sinergia para além da questão econômica. “Estamos abertos a oportunidades econômicas e também na questão da sustentabilidade, que é uma preocupação que temos”, lembrou.

Entre as pautas do Fórum estão dicas para atrair investidores árabes, debates sobre créditos e finanças, projetos e oportunidades de investimentos, além de reuniões privadas com potenciais investidores de setores como agricultura, infraestrutura, turismo e energia, entre outros.