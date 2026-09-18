NOTA: Atendimentos dos hospitais Casa do Caminho e Santa Casa seguem normalmente em Araxá



A Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa de Araxá e o Hospital Casa do Caminho esclarecem que não há qualquer paralisação ou decisão de interrupção dos atendimentos médicos nas unidades.



Os pagamentos referentes aos serviços prestados pela Santa Casa até junho foram integralmente quitados. Os valores relativos aos meses de julho e agosto seguem os trâmites administrativos e legais previstos no convênio, conforme determina a legislação vigente.



As instituições esclarecem ainda que eventual paralisação de serviços médicos, caso fosse cogitada, deverá observar os procedimentos legais, éticos e profissionais estabelecidos pelos órgãos competentes, especialmente aqueles relacionados à garantia da continuidade da assistência à população.



Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa de Araxá e o Hospital Casa do Caminho reforçam que os atendimentos seguem normalmente e orientam a população a não compartilhar informações sem confirmação, buscando sempre os canais oficiais para esclarecimentos.