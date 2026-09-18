Araxá integra 20ª Primavera dos Museus com programação voltada à memória e inclusão





Araxá participa da 20ª Primavera dos Museus, movimento nacional realizado entre os dias 21 e 27 de setembro de 2026, que neste ano tem como tema “Museus para Todas as Pessoas”. A programação no município inclui uma ação especial no Museu Histórico de Araxá Dona Beja, unindo patrimônio, arte, história e inclusão.

Na quarta-feira (23), das 13h às 15h, será realizado o projeto “Memória, Arte e Inclusão – Dona Beja: Uma História para Todos”, em parceria com o CAPS Maria Pirola. A atividade é voltada aos pacientes atendidos pelo serviço e à comunidade e contará com visita guiada ao museu, contação de histórias e apresentação teatral sobre a trajetória de Dona Beja, além de um momento de interação e conversa com os participantes.

A proposta é aproximar o público da história de Araxá de maneira mais dinâmica, acessível e participativa, utilizando diferentes linguagens para estimular o interesse pela memória e pela preservação do patrimônio cultural. A parceria com o CAPS também amplia o caráter social e inclusivo da iniciativa, promovendo o acesso à cultura e diferentes formas de expressão.

Segundo a coordenadora dos Museus de Araxá, Tatiana Ávila, a atividade está alinhada ao próprio tema da edição nacional. “A Primavera dos Museus nos convida a pensar justamente em museus cada vez mais acessíveis e próximos das pessoas. A proposta é proporcionar uma experiência em que os participantes não sejam apenas visitantes, mas possam interagir, conhecer a história de Dona Beja e fortalecer esse vínculo com a memória e o patrimônio de Araxá”, destaca.

A Primavera dos Museus é uma mobilização nacional que reúne instituições museológicas de todo o país em torno de uma temática comum, incentivando atividades que ampliem o diálogo dos museus com diferentes públicos. Em sua 20ª edição, a iniciativa traz o tema “Museus para Todas as Pessoas”, reforçando a inclusão e a democratização do acesso aos espaços de memória e cultura.