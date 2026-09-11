Tosse persistente pode ser sinal de tuberculose; saiba quando e onde procurar atendimento em Araxá

Tosse persistente, febre, cansaço, falta de apetite e suor excessivo podem ser sinais de tuberculose. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, orienta a população a procurar uma unidade de saúde para avaliação, principalmente quando os sintomas se prolongam por duas a três semanas.

Segundo o médico da Estratégia de Saúde da Família, Dr. Leirston Paulo da Silva, médico clínico geral e especialista em saúde da família e comunidade, a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria e acomete principalmente o sistema respiratório, embora também possa atingir outras partes do organismo.

Entre os sintomas mais comuns estão tosse seca persistente com duração maior que três semanas, febre mais frequente no período da tarde ou à noite, cansaço, perda de apetite e suor excessivo. A falta de ar intensa é um sinal de alerta para quadros de maior gravidade.

Em Araxá, pessoas com sintomas suspeitos devem procurar preferencialmente a Estratégia Saúde da Família (ESF) de referência. Nos casos em que os sintomas estejam mais intensos, a orientação é buscar uma unidade de pronto atendimento. O diagnóstico pode envolver exames como a análise do escarro e a radiografia do tórax.

A tuberculose tem cura e o tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS. “Todo paciente diagnosticado com tuberculose tem garantido o tratamento completo pelo SUS. Ao iniciar, é fundamental seguir corretamente até a alta da equipe que acompanha o paciente, sem interromper o tratamento”, explica Dr. Leirston.

Como a transmissão ocorre pela via respiratória, identificar a doença e iniciar o tratamento o mais cedo possível também contribui para interromper a cadeia de transmissão. Enquanto houver suspeita, o uso de máscara e os cuidados no contato próximo com outras pessoas são importantes.

“Diante da suspeita, o diagnóstico e o início do tratamento são fundamentais tanto para a recuperação do paciente quanto para evitar a transmissão para outras pessoas”, reforça o médico.