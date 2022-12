NOTA DE ESCLARECIMENTO: Plano de Carreira dos Servidores da Educação

A Prefeitura de Araxá informa que o Plano de Carreira dos Servidores da Educação foi criado em 2009 por meio de Lei Municipal, porém nunca foi colocado em prática . Diante do compromisso da atual gestão em implementar esse plano, houve a necessidade de revisá-lo.

A atual gestão está finalizando a elaboração do Projeto de Lei de Revisão do Plano de Carreira dos Servidores da Educação que foi debatido em reuniões com o Sindicato dos Servidores e representantes da categoria.

A Administração Municipal está sempre aberta ao diálogo, assim como aconteceu na elaboração do novo Estatuto do Servidor, onde representantes do funcionalismo público municipal foram ouvidos durante reuniões.

Na manhã de hoje (05/12) uma comissão dos servidores da Educação foi recebida na Prefeitura de Araxá e foi informado aos presentes que o Plano de Carreira dos Servidores da Educação será enviado para a Câmara Municipal até o próximo dia 12 de dezembro, junto com o Plano de Cargos e Salários do Funcionalismo Pùblico Municipal, sendo que ambos serão colocados em prática logo após a aprovação do Legislativo.

Vale ressaltar que Araxá é uma das poucas cidades brasileiras que concedeu os 33% de reajuste do Piso Nacional da Educação aos profissionais da categoria.

A valorização dos Servidores Públicos é uma das prioridades da atual gestão. Está em tramitação na Câmara Municipal o projeto de Lei que prevê o reajuste do Vale Alimentação dos servidores ativos e inativos da Prefeitura de R$ 500 para R$ 650.