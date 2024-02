NOTA: Esclarecimento à população sobre a devolução de recursos da Câmara Municipal

A Prefeitura de Araxá lamenta e repudia falsas informações que foram divulgadas durante o Grande Expediente da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Araxá, desta terça-feira, dia 20 de fevereiro, referentes à devolução de recursos do Poder Legislativo ao Poder Executivo.

Em resposta às falsas divulgações de que não houve devolução de recursos no ano passado, a Prefeitura de Araxá esclarece que foram repassados à Câmara o valor de R$ 27.709.655,01 no Exercício de 2023, sendo que, após fechamento financeiro das atividades legislativas, foram devolvidos ao Município o valor de R$ 2.764.964,41, que juntamente com rendimentos de aplicações, totalizou o valor de R$ 3.137.904,72, revertido em investimentos para a população.

A Prefeitura de Araxá reitera que sempre manteve ótimo relacionamento e solidez para trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal, com as duas instituições priorizando importantes ações em benefício da população de Araxá.