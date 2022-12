Nova Mesa Diretora da Câmara assina Termo de Posse

Na tarde desta terça-feira (13), a Câmara Municipal de Araxá realizou reunião para assinatura do termo de posse da mesa diretora eleita para o biênio 2023/2024. A nova mesa foi eleita durante a reunião ordinária do dia 6 de dezembro e será formada pelos seguintes vereadores: Bosco Júnior – presidente, Wellington da Bit – vice-presidente, vereador Evaldo do Ferrocarril – primeiro secretário e vereador João Veras – segundo secretário.

O atual presidente, Raphael Rios, abriu a sessão fazendo a leitura do termo de posse e, em seguida, os vereadores eleitos para o cargo assinaram o documento.

O presidente eleito, vereador Bosco Júnior, usou a palavra para agradecer os votos recebidos: “O que eu espero para essa casa é austeridade e equilíbrio, mantendo sempre o diálogo aberto com a população, imprensa e vereadores. Agradeço o presidente Raphael Rios, que encerra seu mandato no ano de 2022 de forma brilhante, deixando um grande legado para a casa.”

Em seguida, os demais vereadores eleitos para a mesa também fizeram seus discursos de agradecimento. A nova mesa diretora entrará em exercício a partir do dia 1º de janeiro de 2023.