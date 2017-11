Novembro Azul é realizado em UBSs com atendimentos variados

Programação deste ano tem foco em exames de próstata, alcoolismo, DST e acidentes de trabalho.

Este mês a saúde masculina é pauta de destaque nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O Novembro Azul tem como foco a importância dos cuidados com a saúde do homem e a programação ocorre dia 11 na Unisa, dia 18 na Uninorte e dia 25 na Unileste – sempre das 8 às 18h. O diferencial deste ano é que, além do câncer de próstata, serão abordados outros assuntos com relação a acidentes do trabalho, DST e alcoolismo.

“A programação visa, principalmente, alertar o homem com relação ao cuidado com a própria saúde, uma vez que é comum entre os homens não cuidar da saúde pessoal. Para essa programação, levamos em consideração, especialmente, as situações de risco que mais afetam a saúde masculina na idade adulta”, destaca o técnico em Saúde do Homem, Sander Carlos de Souza.

Nas três UBSs, serão oferecidos teste rápido de DST e atendimentos realizados por especialistas, clínicos geral, profissionais da fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição e saúde mental.