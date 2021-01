Novo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 define primeiras medidas para 2021

Diante do crescente número de casos de Covid-19 no município, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 decidiu que medidas de prevenção do avanço da doença deverão ser intensificadas nos próximos dias em Araxá.

Serão realizadas ações como a implantação de uma campanha de conscientização da população sobre os perigos da velocidade de transmissão do vírus e a restruturação da fiscalização do cumprimento das medidas de segurança sanitária, como o distanciamento social e uso de máscara.

No encontro também foi consenso a decisão de suspender o Carnaval de Araxá, bem como outros eventos de grande porte. A reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (12), na sede da Prefeitura de Araxá. O prefeito Robson Magela e o vice-prefeito Mauro Chaves também participaram do encontro e destacaram a importância do comitê nas deliberações de prevenção e combate à Covid-19.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, que preside o comitê, os meios de comunicação deverão ser a principal aliada para o combate à doença. “Hoje o município está com uma média de 33% da população em isolamento social. A nossa maior média foi de 50% logo no início da pandemia. É importante que todas as pessoas estejam cientes da sua responsabilidade no combate ao coronavírus. Principalmente os jovens que são os que mais circulam, porém, por serem geralmente assintomáticos, podem acabar transmitindo o vírus para seus familiares idosos”, enfatiza.