Oficinas de arte-educação da exposição Bancos Indígenas do Brasil contemplam alunos de Araxá

A Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), por meio da Coleção Bancos Indígenas do Brasil, está realizando oficinas de arte-educação para alunos de escolas públicas de Araxá.

Até 30 de novembro, 23 turmas passarão pelo Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Após conhecerem a exposição, aberta para visitação gratuita no hall do teatro, os estudantes têm a oportunidade de contemplar o fazer artístico com a confecção de origamis, que representam os bancos da mostra.

“Além de trazer aos alunos a proximidade com a cultura indígena, ampliando o leque de conhecimento sobre outros povos, os alunos também estão tendo a oportunidade de exercitarem o lado artístico, com a reprodução das formas e grafismos dos bancos. Temos dois arte-educadores que os auxiliam neste processo”, explica a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

O aluno do 5° ano da Escola Municipal Agar de Affonseca e Silva, Luis Henrique Santos Fernandes, de 10 anos, conta como foi a experiência de participar das atividades.

“A visita foi muito legal. Achei muito interessante os bancos, que são feitos direto na madeira, com várias variações. Depois assistimos um vídeo sobre como eles são feitos e fizemos as dobraduras. Eu tentei imitar a mesma coisa que eu vi no meu jacaré. Fiz alguns detalhes e recortei direitinho, igual um índio fazendo um banco, passo a passo”, destaca.

Bancos Indígenas do Brasil

Trazida pela Coleção BEĨ, a exposição Bancos Indígenas do Brasil é realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com apoio da Prefeitura de Araxá e Fundação Cultural Calmon Barreto, e patrocínio da CBMM. A mostra conta com 76 bancos de 34 etnias, como Karajá, Saterê-Mawê, Tukano, Xipaya, Waiwai, Tapirapé, Yudjá, Tiryó, entre outras.

Os bancos têm formatos geométricos ou zoomórficos, refletindo a diversidade da fauna das regiões de que provêm. Eles compõem um recorte representativo da diversidade e da sofisticação deste tipo de produção no Brasil. Entre os animais mais representados estão o tamanduá, a anta, a onça e os pássaros.

A mostra ficará disponível no Teatro Municipal com visitação até 18 de março de 2023, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados das 8h às 12h. Como uma extensão, alguns bancos também estão disponíveis para apreciação no Museu Calmon Barreto e Memorial de Araxá e Sede da Prefeitura de Araxá.