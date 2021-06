Operação da PM termina com prisões e apreensão de grande quantidade de drogas

Na noite de ontem (27), a Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias de uma festa que estaria ocorrendo na zona rural de Araxá. Foi então montada uma operação no trevo de entrada da cidade, onde foi abordado um veículo que acabara de sair da festa. Durante busca veicular foram localizados dois invólucros contendo aproximadamente 340 gramas de crack (as quais se divididas no tamanho usualmente comercializado renderiam cerca de 1.020 pedras).

O condutor do veículo, de 27 anos, recebeu voz de prisão em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e seu veículo foi removido. Em sua residência foi localizado um invólucro contendo ácido bórico.

A Polícia Militar deslocou até o rancho onde estaria ocorrendo a citada festa, onde foram abordados mais quatro indivíduos de 28, 27, 26 e 29 anos, sendo este último o proprietário do rancho.

No veículo do suspeito, de 26 anos, foi localizado um invólucro contendo cocaína, sendo o autor preso. Com o apoio da ROCCA do 37º BPM foram realizadas buscas numa mata aos fundos do rancho, sendo aplicada a cadela “Blush” e localizado enterrado um tambor plástico contendo:

– aproximadamente 2 kg de crack;

– aproximadamente 1,100 kg de cocaína;

– uma balança digital e fitas adesivas.

Foram realizadas buscas nas residências dos autores, sendo localizado no imóvel do autor de 28 anos:

– 280 (duzentas e oitenta) gramas de cocaína;

– certa quantia em dinheiro e duas folhas de cheque.

Na casa do proprietário do rancho foi localizada:

– certa quantia em dinheiro;

– 170 (cento e setenta) gramas de cocaína.

Os aparelhos celulares dos autores também foram apreendidos. Diante dos fatos, os autores foram presos por associação para o tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material apreendido.