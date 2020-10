Oportunidade no mestrado do Campus Araxá do Cefet-MG

As inscrições para alunos especiais do curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Minas do Campus Araxá do Cefet-MG estão abertas até 27 de novembro. Poderão ser realizadas por meio do sistema acadêmico SIGAA do CEFET-MG.

O sistema pode ser acessado em http://sig.cefetmg.br/sigaa/public, aba Processos Seletivos, opção Processos Seletivos – stricto sensu e escolhendo o Processo Seletivo para Alunos Especiais do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas – Mestrado Profissional 2/2020.

O curso funcionará em horário preferencialmente noturno, com aulas de segunda a sábados, de 06 de janeiro à 29 de maio de 2021.

Alunos especiais são aqueles que têm matrícula em regime de disciplina isolada no curso, com isso podem cursar até três disciplinas no mesmo semestre letivo. Para o segundo semestre de 2020, serão ofertadas as disciplinas: Estatística, Planejamento e Análise de Experimentos, Técnicas Instrumentais para Caracterização de Materiais, Tópicos Especiais II: Introdução à Separação Sólido_líquido e Metodologia da Pesquisa .

Poderão se inscrever candidatos portadores de diploma de graduação em Engenharia de Minas ou em áreas afins e alunos dos cursos de graduação em Engenharia de Minas e Engenharia de Automação Industrial do CEFET-MG, com previsão de conclusão de até dois semestres após o início do semestre letivo.

A relação nominal dos candidatos aprovados será publicada até 14 de dezembro de 2020 nos endereços eletrônicos http://www.araxa.cefetmg.br/ e www.ppgemin.cefetmg.br

A matrícula será realizada nos dias 04 a 05 de janeiro de 2021.

Mais informações poderão ser obtidas no edital.