Orquestra Jovem faz concerto na série Araxá em Arte dia 27

A Orquestra Jovem se apresenta no próximo dia 27 de outubro, às 19 horas, no Teatro CBMM, dentro da programação da série Araxá em Arte. Em formato de orquestra de câmara, o grupo contará com violoncelo, viola, violinos, piano e a participação especial da solista Priscila Karla. O repertório vai reunir obras da música erudita e da MPB, oferecendo ao público uma experiência musical diversificada e de alto nível.

A iniciativa é do Centro de Formação Júlio Dário, que promove o desenvolvimento artístico de jovens talentos locais e regionais. Segundo o diretor Paulo Martins, o projeto vai além do ensino musical.

“Desde a sua criação, a orquestra tem se destacado como uma plataforma importante para o desenvolvimento artístico e pessoal. A gente promove, junto, valores como disciplina, trabalho em equipe e criatividade”, destaca.

Com a orientação de profissionais experientes, os jovens músicos têm a oportunidade de aperfeiçoar suas habilidades e vivenciar a prática de grupo em apresentações públicas. O projeto cultural conta com apoio do Governo de Minas Gerais.

O concerto apresentará o seguinte repertório:

Antonio Vivaldi (Veneza, Itália – 1678-1741)

As Quatro Estações: Primavera Op. 8 nº 1 – I: Allegro

Johann Pachelbel (Nuremberg, Alemanha – 1653-1706)

Canon em Ré Maior

Renato Teixeira (Santos, SP – 1945)

Romaria – solo: Priscila Karla

Ennio Morricone (Roma, Itália – 1928-2020)

Gabriel’s Oboé

Carlos Gardel (Toulouse, França – 1890-1935)

Por Una Cabeza

Harold Arlen (Nova York, EUA – 1905-1986)

Além do Arco-Íris – solo: Priscila Karla

A série Araxá em Arte segue até novembro, com todas as atrações presenciais, gratuitas e acessíveis. Algumas apresentações serão disponibilizadas posteriormente no canal Araxá em Arte, no YouTube.

O projeto é realizado por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínios da CBMM e Bem Brasil, e apoio da Ayres Segurança, MCA, Uniaraxá e Academia Araxaense de Letras. A realização é da AMAR Projetos Culturais.